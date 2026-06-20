        Суспільство

        ЗСУ вдарили по мосту через Генічеську протоку

        Сергій Бордовський
        20 Червня 2026 14:39
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        Міст через Генічеську протоку / Фото з відкритих джерел
        Міст через Генічеську протоку / Фото з відкритих джерел

        У ніч на 20 червня Сили оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в районі Генічеська Херсонської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        За даними Генштабу, цей об’єкт російські війська використовували для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями окупантів на південному напрямку.

        Також у Запорізькій області українські військові уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С” у районі населеного пункту Долинське.

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        Крім того, напередодні Сили оборони завдали ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами окупантів у районах Соледара Донецької області, Грозового на Запоріжжі та Теребрено Бєлгородської області РФ.

        У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російської армії вести бойові дії проти України.


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