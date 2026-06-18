Удар по Московському НПЗ пошкодив обладнання, яке забезпечувало 47% потужності заводу

Друга за тиждень атака українських безпілотників на Московський нафтопереробний завод призвела до пошкодження технологічних установок і виникнення кількох пожеж на території підприємства.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що регіон зазнав масштабної атаки безпілотників, а кілька дронів впали на територію Московського НПЗ.

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За даними джерел, під час атаки була пошкоджена комбінована нафтопереробна установка Euro+, введена в експлуатацію у 2020 році в межах модернізації підприємства. До її складу входить секція первинної переробки нафти потужністю близько 140 тисяч барелів на добу, що становить 47% потужностей заводу.

Також пошкоджень зазнали окремі вторинні установки, міжцехові трубопроводи та допоміжне обладнання. Крім того, загорілися резервуари з нафтопродуктами.

Під час попередньої атаки 16 червня була пошкоджена та загорілася установка первинної переробки нафти CDU-6 потужністю близько 160 тисяч барелів на добу, що становить 53% виробничих потужностей підприємства.

За інформацією джерел, завод планував відновити роботу установки Euro+ у середині тижня та працювати приблизно на половині потужності під час ремонту CDU-6.

Московський НПЗ розташований на південному сході російської столиці та забезпечує її паливом. У 2024 році підприємство переробило 11,6 млн тонн нафти та виробило 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального і 1,3 млн тонн бітуму.