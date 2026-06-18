Посольство США в Москві закликало американців ховатися в укриття під час атак дронів

Американське посольство в Москві попередило своїх громадян про небезпеку атак безпілотників у Росії. Громадянам рекомендували під час появи дронів негайно відходити на безпечну відстань і за потреби ховатися в укриття.

Про це йдеться у повідомленні дипломатичної місії США в Росії.

У посольстві зазначили, що атаки безпілотників та вибухи відбувалися поблизу кордону з Україною, а також у великих російських містах, зокрема в Москві, Казані та Санкт-Петербурзі.

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Американцям рекомендували у разі надзвичайної ситуації виконувати вказівки місцевої влади та шукати укриття.

У разі виявлення безпілотника громадянам радять негайно відійти від нього та за потреби сховатися. Також не рекомендовано наближатися до безпілотників та уламків, торкатися чи фотографувати їх.

У посольстві звернули увагу, що російське законодавство забороняє поширювати або публікувати фото й відео наслідків атак безпілотників, зокрема зображення самих дронів або їхніх частин. За порушення цієї норми може загрожувати штраф або позбавлення волі.

Також громадянам США рекомендували стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ та зареєструватися в системі Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для отримання оновлень з безпеки.

Посольство вкотре нагадало американцям про рекомендацію Державного департаменту США четвертого рівня щодо Росії — “Не подорожувати”.