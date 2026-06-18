Нацгвардійця підозрюють у катуванні українських військових у російському полоні

Військовослужбовця Нацгвардії підозрюють у співпраці з окупантами та знущанні з інших українських військових під час перебування в російському полоні. Через його дії один український захисник загинув, ще десятки зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, старший стрілець НГУ потрапив у полон у червні 2022 року та пішов на співпрацю з росіянами. За це його призначили так званим “завгоспом” 2-го поверху бараку № 8 у “Калінінській виправній колонії № 27” у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині.

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“На “посаді” фігурант жорстоко поводився з іншими військовополоненими. Зокрема, за вказівками загарбників він здійснював на українців регулярний психологічний тиск, погрожував насильством, а також змушував виконувати важкі фізичні навантаження”, – розповіли в СБУ.

Встановлено, що через його тортури загинув один полонений український воїн, десятки інших дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У березні 2025 року фігуранта було звільнено у межах обміну військовополоненими між Україною та РФ. З того часу правоохоронці зібрали численні покази свідків, з якими фігурант перебував в російській тюрмі.

Під час обшуку вдома у військового виявлено смартфон із доказами його злочинів. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 431 Кримінального кодексу України (насильство або жорстоке поводження з іншими військовополоненими з боку військовополоненого, який є старшим серед них).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.