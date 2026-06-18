Сибіга після ударів по Москві звернувся до росіян: “Запитайте Путіна, коли він закінчить війну”

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на нічні удари по території Росії та звернувся до жителів Москви, які після атак безпілотників запитували у соцмережах, що відбувається.

«Одне з найпопулярніших запитань, яке сьогодні вранці ставлять москвичі: “Що відбувається?”. Я можу відповісти. Ваша країна розпочала агресивну війну проти нашої. Роками вона вбиває наших людей. Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте Путіна, коли він планує це закінчити», — написав глава МЗС.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські далекобійні засоби ураження вдруге за тиждень досягли Московського регіону.

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За його словами, повторно було уражено Московський нафтопереробний завод, а також цілі у Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях України.

«Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину», — наголосив Зеленський.

Президент подякував СБУ, Силам безпілотних систем, Силам спеціальних операцій, Головному управлінню розвідки та ракетним підрозділам за проведену операцію.

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив результати ударів.

За даними військових, у Московській області повторно уражено Московський нафтопереробний завод, який має потужність понад 12 млн тонн переробки нафти на рік та залучений до забезпечення російської армії.

На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу щонайменше у п’яти місцях. Попередньо повідомляється про ураження комбінованої установки переробки нафти, установок вторинної переробки та резервуарного парку.

Також у Ростовській області було уражено нафтобазу «Гуково», яка використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, необхідних для роботи військової та транспортної інфраструктури РФ.

Крім того, українські військові завдали ударів по автомобільному мосту через річку Калька поблизу Гранітного на Донеччині та залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного в окупованому Криму. За даними Генштабу, ці об’єкти використовувалися російськими військами для логістичного забезпечення.

Також повідомляється про ураження командного пункту російських військ у районі Соледара та складів паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі, П’ятипіллі та районі Бойківського на Донеччині.

Зеленський зазначив, що українські далекобійні удари отримали позитивні оцінки від міжнародних партнерів під час саміту G7. За його словами, настав час завершувати війну, а Росія має зробити необхідні кроки для повернення до дипломатії.