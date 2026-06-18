Атака українських БпЛА на Москву обвалила акції російських нафтогазових компаній

Після масованої атаки безпілотників на Москву 18 червня російський фондовий ринок продемонстрував помітне падіння. Найбільших втрат зазнали акції провідних компаній нафтогазового сектору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані біржового моніторингу.

Згідно з показниками індексу MOEX, зниження зафіксовано майже серед усіх ключових представників енергетичної галузі РФ.

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Найбільше подешевшали акції “Роснефти”, які втратили 2,54% і опустилися до 328,50 рубля. Акції “Газпрому” знизилися на 2,01% — до 107,61 рубля, “Татнефти” — на 1,79% до 532,60 рубля, “Лукойлу” — на 1,71% до 4457 рублів, а “Новатеку” — на 1,39% до 1003,60 рубля.

Також у мінусі опинилися акції “Сургутнефтегазу” та “Сбербанку”.

Найбільше серед енергетичних компаній втрачає “Роснефть”, яка очолила список падіння серед найбільших емітентів індексу. Водночас усі п’ять найбільших нафтогазових компаній Росії одночасно продемонстрували зниження вартості акцій.

Вранці 18 червня, за повідомленнями російських ЗМІ, Москву атакували понад 180 безпілотників. Під удар потрапив Московський нафтопереробний завод у Капотні, де виникла масштабна пожежа.

Через атаку в аеропортах “Шереметьєво”, “Домодєдово”, “Внуково” та “Жуковський” тимчасово запроваджували обмеження на польоти. Загалом було скасовано понад 500 рейсів.

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку відповіддю на російські удари по українських містах. Нагадаємо, після удару РФ по Києво-Печерській лаврі у ніч на 15 червня журналісти запитали президента, що б він сказав Путіну. “А ми ще скажемо, ви побачите”, — відповів Зеленський.