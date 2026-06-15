Зеленський вважає невипадковим масований удар РФ після привітання Трампа Путіним

Президент України Володимир Зеленський відвідав Києво-Печерську лавру, яка постраждала внаслідок нічної російської атаки. Він заявив, що держава виділить кошти на консервацію пошкоджених об’єктів та прокоментував дії російського керівництва.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 15 червня, пише Суспільне.

У Києво-Печерській лаврі Зеленський оглянув пошкодження після нічного удару РФ. За його словами, об’єкти, що зазнали руйнацій, необхідно оперативно законсервувати — уряд виділить на ці роботи кошти з резервного фонду.

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Журналісти запитали президента, що б він сказав Володимиру Путіну після атаки на Лавру.

“А ми ще скажемо”, — відповів Зеленський.

Президент також прокоментував той факт, що масований російський удар відбувся наступного дня після дня народження президента США Дональда Трампа, якого раніше привітав Путін.

“Щоб йому не вийшло виправдовуватися. Тому якщо була б масована атака, команда президента [США] і сам він, я думаю, підняли б це питання. Для чого Путіну ці питання під час привітань президента США? Тому він, як завжди, абсолютно цинічно привітав президента США і після цього завдав масованого удару по Україні. Я думаю, невипадково. Кілька днів вони не тільки збирали ракети, вони чекали — щоб не зробити це до привітання президента США”, — сказав Зеленський.