До Фонду держмайна прийшли з обшуками: що шукають слідчі

Національна поліція розслідує зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza, який раніше був стягнутий у дохід держави. У межах справи проведено обшуки у службових осіб Фонду державного майна України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Реклама

Реклама

За даними слідства, окремі службові особи Фонду державного майна України могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу ТРЦ Ocean Plaza заздалегідь визначеному суб’єкту господарювання за штучно заниженою вартістю.

“Перевіряються факти можливого впливу на процедуру оцінки ТРЦ, формування стартової ціни аукціону, визначення умов продажу та обмеження кола потенційних покупців, що може призвести до продажу державного активу за ціною, що не відповідає його реальній ринковій вартості, та спричинити збитки державному бюджету України”, — йдеться в повідомленні.

18 червня в межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями проживання окремих службових осіб Фонду державного майна України. Під час слідчих дій вилучено документи, які можуть мати значення для розслідування.