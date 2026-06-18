Bloomberg: Росія накопичує борги, оскільки витрати на війну в Україні перевищують бюджет

Витрати Росії на війну в Україні почали впливати на державний борг країни. Уряд РФ цього року може залучити додатково 2–3 трильйони рублів через запозичення, оскільки дефіцит бюджету перевищив заплановані показники.

Про це пише Bloomberg.

Через санкції та обмеження доступу до міжнародного фінансування Кремль дедалі більше використовує внутрішній борг для покриття витрат. За розрахунками Bloomberg Economics, протягом наступного десятиліття Росія може витратити щонайменше 15% ВВП на обслуговування боргу.

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Витрати на оборону цього року можуть бути на 4–5 трильйонів рублів ($55–69 млрд) більшими, ніж планувалося спочатку, що майже на 40% перевищує початковий план.

За бюджетним законом Росія планувала залучити трохи понад 4 трильйони рублів на внутрішньому ринку, а граничний рівень боргу встановили на рівні 37,4 трильйона рублів.

Водночас дефіцит бюджету за перші п’ять місяців року зріс до 6 трильйонів рублів або 2,6% ВВП. Це приблизно на 60% більше за цільовий показник дефіциту на весь 2026 рік, а встановлену межу державного боргу вже досягнуто.

Міністерство фінансів Росії намагається скоротити дефіцит за рахунок використання резервів і скорочення інших витрат, однак уряду все одно доведеться залучати нові кошти.

Витрати на обслуговування боргу з початку повномасштабного вторгнення в Україну подвоїлися. Цього року Росія планує витратити майже 4 трильйони рублів на виплату боргових зобов’язань, що становить майже 9% федерального бюджету.

Ця стаття витрат стала п’ятою за величиною після оборони, національної безпеки, соціальної політики та економіки.

Попри це, нинішній державний борг Росії становить 16,5% ВВП, що залишається нижчим за показники більшості європейських країн.

Минулого тижня депутати нижньої палати парламенту Росії ухвалили закон, який дозволяє уряду збільшити запозичення понад межу, встановлену федеральним бюджетом.

За даними Bloomberg Economics, запас російських державних облігацій в іноземній валюті наступного року має скоротитися до найнижчого рівня з початку 2010-х років через погашення боргів та відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу.

Банк Росії та комерційні банки також сприяють збільшенню державних запозичень через операції репо. Обсяг такого фінансування наразі становить близько 4,6 трильйона рублів.