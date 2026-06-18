Діагностична лапароскопія: можливості малоінвазивної діагностики

Розвиток сучасної хірургічної науки спрямований на максимальне зниження травматичності медичних втручань за збереження їхньої високої ефективності. Коли результати неінвазивних методів обстеження, таких як УЗД, КТ чи МРТ, залишають питання або дають суперечливі дані, золотим стандартом ургентної та планової хірургії стає діагностична лапароскопія. Цей високотехнологічний малоінвазивний метод дає можливість лікарю безпосередньо оглянути органи черевної порожнини та малого таза зсередини за допомогою спеціальної ендоскопічної відеосистеми.

Що таке діагностична лапароскопія

Принцип проведення

Процедура проводиться в умовах операційного блоку під загальною анестезією. Спочатку через мікроскопічний прокол у черевну порожнину вводиться невелика кількість вуглекислого газу (пневмоперитонеум) – це необхідно для створення вільного простору та забезпечення безпечного огляду органів. Потім через інший крихітний розріз (розміром всього 5-10 міліметрів) вводиться лапароскоп – тонкий оптичний інструмент, оснащений потужним джерелом світла та мініатюрною цифровою відеокамерою надвисокої роздільної здатності, яка передає об’ємне зображення на екран монітора.

Особливості методу

Головна особливість методу полягає в можливості прямого візуального контролю. Хірург бачить органи черевної порожнини пацієнта під багаторазовим збільшенням, що дає можливість оцінити їхній реальний стан, колір, текстуру, наявність випоту, спаєчного процесу чи пухлинних вогнищ. Крім цього, через додаткові мікропроколи лікар може ввести спеціальні мікроінструменти для проведення маніпуляцій, наприклад, для взяття зразка тканини на біопсію або миттєвого видалення виявленої патології.

Коли призначають процедуру

Незрозумілі болі в животі

Лапароскопія часто стає єдиним способом встановити істину за наявності у пацієнта хронічного або гострого больового синдрому в ділянці живота нез’ясованої етіології, коли всі інші методи обстеження не виявили явних відхилень. Метод дає змогу оперативно діагностувати прихований хронічний апендицит, спаєчну хворобу, дивертикуліт або початкові стадії запалення внутрішніх органів.

Уточнення діагнозу

У плановому порядку дослідження призначається в гінекології та гастроентерології для верифікації складних діагнозів. Процедура незамінна для виявлення причин жіночого безпліддя, підозрі на ендометріоз, кісти яєчників, позаматкову вагітність, а також для точного визначення стадії онкологічних процесів та оцінки операбельності пухлин черевної порожнини.

Переваги лапароскопії

Мінімальна травматичність

На відміну від традиційної лапаротомії, яка вимагає великого розсічення м’язів та тканин передньої черевної стінки, лапароскопія обмежується 2-3 крихітними точковими проколами. Це дає можливість повністю уникнути вираженого післяопераційного больового синдрому, мінімізує крововтрату під час маніпуляції та зводить до нуля ризик виникнення післяопераційних гриж чи грубих косметичних рубців.

Швидке відновлення

Завдяки дбайливому ставленню до тканин організму, пацієнти повертаються до активного життя в рекордно короткі терміни. Уже через декілька годин після завершення лапароскопії пацієнт може самостійно вставати з ліжка та пересуватися. Період перебування в комфортному стаціонарі зазвичай не перевищує 1-2 дні, а повна працездатність та звичний ритм життя відновлюються вже за тиждень.

Діагностична лапароскопія по праву є вершиною малоінвазивної хірургічної діагностики, що поєднує в собі абсолютну інформативність прямого огляду органів та максимальну дбайливість у відношенні до організму пацієнта. Вона дає змогу розставити всі крапки над «і» у найскладніших діагностичних випадках, захищаючи людину від великих травматичних операцій та забезпечуючи швидке одужання.