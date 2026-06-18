        Події

        Число постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру зросло до десяти

        Галина Шподарева
        18 Червня 2026 14:45
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        Ліквідація пожежі на місці удару по Дніпру 18 червня / Фото: ДСНС
        Ліквідація пожежі на місці удару по Дніпру 18 червня / Фото: ДСНС

        18 червня у Дніпрі внаслідок російської атаки загинув чоловік. Ще десятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Усіх постраждалих госпіталізували. Як раніше повідомляв начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

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        Також внаслідок атаки було пошкоджено приватне підприємство. На території виникла пожежа.

        До ліквідації наслідків обстрілу залучали 25 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС. Усі осередки займання ліквідували.

        Рятувальники на місці удару по Дніпру 18 червня / Фото: ДСНС

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