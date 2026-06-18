Число постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру зросло до десяти

Сибіга після ударів по Москві звернувся до росіян: “Запитайте Путіна, коли він закінчить війну”

До ліквідації наслідків обстрілу залучали 25 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС. Усі осередки займання ліквідували.

Також внаслідок атаки було пошкоджено приватне підприємство. На території виникла пожежа.

Усіх постраждалих госпіталізували. Як раніше повідомляв начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Про це повідомили в ДСНС України .