        Суспільство

        У дев’яти областях України та Криму оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки (мапа)

        Сергій Бордовський
        18 Червня 2026 14:32
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        Ілюстративне фото: ДСНС
        Ілюстративне фото: ДСНС

        Укргідрометцентр попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в низці регіонів України протягом найближчих днів.

        За даними синоптиків, 19–21 червня надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у Сумській, Миколаївській та Запорізькій областях, а також у Криму.

        Крім того, 20–21 червня найвищий рівень пожежної небезпеки прогнозують у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській та Одеській областях.

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        Фахівці закликають громадян бути особливо обережними під час відпочинку на природі, не розпалювати багаття у лісах та поблизу сухої рослинності, а також не кидати недопалки чи інші джерела займання.

        У період надзвичайної пожежної небезпеки навіть незначне загоряння може швидко поширитися на великі території через суху погоду та вітер.


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