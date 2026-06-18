У дев’яти областях України та Криму оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки (мапа)

Укргідрометцентр попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в низці регіонів України протягом найближчих днів.

За даними синоптиків, 19–21 червня надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у Сумській, Миколаївській та Запорізькій областях, а також у Криму.

Крім того, 20–21 червня найвищий рівень пожежної небезпеки прогнозують у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській та Одеській областях.

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Фахівці закликають громадян бути особливо обережними під час відпочинку на природі, не розпалювати багаття у лісах та поблизу сухої рослинності, а також не кидати недопалки чи інші джерела займання.

У період надзвичайної пожежної небезпеки навіть незначне загоряння може швидко поширитися на великі території через суху погоду та вітер.