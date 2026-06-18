Перші танкери пройшли Ормузьку протоку після угоди США та Ірану

Три супертанкери під прапором Саудівської Аравії пройшли через Ормузьку протоку після підписання угоди США та Ірану про припинення війни. Водночас у Лівані після домовленостей продовжилися ізраїльські удари, що викликало сумніви щодо завершення бойових дій.

Про це пише Reuters.

Танкери перевозили 6 мільйонів барелів сирої нафти та пройшли через протоку у четвер, через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав угоду з Іраном.

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Документ передбачає негайне відкриття Ормузької протоки та скасування блокади іранських портів. Також він запускає 60-денний період переговорів для досягнення остаточного врегулювання війни.

Після цього інші судна також почали відкрито передавати свої позиції, тоді як раніше могли приховувати їх, вимикаючи транспондери.

На тлі новин про угоду ціни на нафту марки Brent знизилися ще на 2% — нижче 78 доларів за барель.

Водночас у Лівані, де понад мільйон людей були змушені залишити свої домівки через бойові дії, ізраїльські сили у четвер вранці завдали нових авіаударів.

Ізраїль не був учасником переговорів США та Ірану. За даними Reuters, ізраїльські посадовці заявили, що країна веде переговори з Вашингтоном щодо продовження розміщення військ на півдні Лівану.

Меморандум між США та Іраном передбачає “постійне припинення” війни в Лівані та забезпечення його територіальної цілісності й суверенітету.

Державні ЗМІ Лівану повідомили про авіаудари та артилерійські обстріли населених пунктів на півдні країни, внаслідок яких загинула щонайменше одна людина в автомобілі.

Ізраїльський посадовець заявив, що країна проводить “наполегливі переговори” з Вашингтоном щодо збереження військової присутності на півдні Лівану.