Трамп підписав угоду з Іраном і пригрозив новими ударами у разі її порушення

Президент США Дональд Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали тимчасову угоду про припинення війни між країнами. Водночас американський лідер заявив, що Сполучені Штати готові відновити удари, якщо Тегеран не виконуватиме взяті на себе зобов’язання. Про це повідомляє Reuters.

Just prior to this evenings dinner at Versailles in France, hosted by President @EmmanuelMacron—President @realDonaldTrump signed the Iran Memorandum of Understanding, once Secretary Rubio received it…



“A pretty key moment in history we are sharing together…” @SecRubio pic.twitter.com/sLYi6G9TM3 — Dan Scavino (@Scavino47) June 17, 2026

За даними агентства, підписаний меморандум продовжує режим припинення вогню ще на 60 днів і має створити умови для переговорів щодо остаточного мирного врегулювання.

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«Ми будемо бомбити їх без пощади, якщо вони порушать угоду. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони дотримувалися домовленостей», — заявив Трамп під час пресконференції на полях саміту G7 у Франції.

За інформацією Reuters, документ передбачає негайне припинення бойових дій, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, скасування американської блокади іранських портів, поступове зняття санкцій із Тегерана, розмороження іранських активів та створення фонду на 300 млрд доларів для післявоєнного відновлення Ірану.

Іран зі свого боку підтвердив зобов’язання не створювати ядерну зброю та погодився на контроль за запасами збагаченого урану під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії.

Головний іранський переговорник Мохаммад Багер Калібаф заявив державному телебаченню, що завдяки переговорам Тегеран досяг значно більшого, ніж міг би отримати військовим шляхом.

Reuters зазначає, що підписання документа стало першим випадком з часу створення Ісламської Республіки у 1979 році, коли президенти США та Ірану підписали спільну угоду.

На тлі новин про можливе відновлення судноплавства через Ормузьку протоку світові ціни на нафту знизилися, хоча пізніше частково відіграли падіння після нових жорстких заяв Трампа.

Лідери країн G7 привітали досягнення домовленостей між Вашингтоном і Тегераном. Водночас європейські союзники США наголосили, що й надалі уважно стежитимуть за розвитком ситуації навколо іранської ядерної програми та безпеки на Близькому Сході.