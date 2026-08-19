Помер барабанник легендарного рок-гурту ZZ Top Френк Бірд

Американський музикант Френк Бірд, який понад пів століття був барабанником рок-гурту ZZ Top, помер у віці 77 років.

Музикант пішов із життя 17 серпня у своєму ранчо в Ричмонді, штат Техас. Він перебував під паліативним наглядом, поруч із ним були члени родини. Причину смерті не розкривають, повідомляє Rolling Stone.

Гітарист і вокаліст ZZ Top Біллі Гіббонс назвав Бірда близьким другом, багаторічним колегою та одним із найбільш природно обдарованих барабанників. За його словами, характерний ритм музиканта був важливою складовою звучання гурту.

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Останнім часом Бірд мав проблеми зі здоров’ям і був змушений тимчасово припинити участь у гастролях. Через його смерть ZZ Top скасував найближчі концерти у Солт-Лейк-Сіті та Колорадо-Спрінгс, однак планує продовжити тур відповідно до побажання музиканта.

Френк Бірд приєднався до ZZ Top наприкінці 1969 року та допоміг сформувати класичний склад гурту разом із Біллі Гіббонсом і басистом Дасті Гіллом. Він зіграв на всіх 15 студійних альбомах колективу.

Бірд брав участь у записі таких відомих композицій, як La Grange, Tush, Gimme All Your Lovin’, Sharp Dressed Man та Legs. У 2004 році ZZ Top включили до Зали слави рок-н-ролу.

Класичний склад гурту залишався незмінним понад пів століття — до смерті Дасті Гілла у 2021 році. Після цього його місце посів багаторічний гітарний технік колективу Елвуд Френсіс.

Френк Бірд був єдиним учасником класичного складу ZZ Top, який, попри прізвище Beard — «борода», більшу частину кар’єри не носив знаменитої довгої бороди.