НАБУ проводить обшуки у державному Sense Bank — ЕП

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в офісі наглядової ради державного Sense Bank. Слідчі дії також відбуваються у голови наглядової ради Миколи Гладишенка.

Про це повідомила Економічна правда з посиланням на власні джерела.

Офіційної інформації про причини обшуків та кримінальне провадження, у межах якого їх проводять, наразі немає. НАБУ та представники банку ситуацію публічно не коментували.

Реклама

Реклама

Раніше 19 серпня НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про спецоперацію з викриття ймовірної злочинної організації. За даними антикорупційних органів, вона могла діяти під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участю високопосадовців Офісу президента й інших осіб. Чи пов’язані обшуки у Sense Bank із цією операцією, офіційно не уточнюється.

Sense Bank перейшов у власність держави в липні 2023 року після виведення з ринку системно важливого банку, який раніше працював під назвою «Альфа-Банк Україна». Акціонером фінустанови від імені держави є Міністерство фінансів.