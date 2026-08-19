Автомобіль влетів у зупинку в Києві: двоє загиблих, четверо постраждалих

У Солом’янському районі Києва автомобіль Volkswagen після зіткнення з маршрутним автобусом в’їхав у зупинку громадського транспорту. Загинули дві жінки, ще чотирьох людей госпіталізували.

Аварія сталася на Чоколівському бульварі, повідомила поліція Києва.

Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі: Volkswagen після зіткнення з маршруткою в’їхав у людей / Фото: Нацполіція

За попередніми даними, 23-річний водій Volkswagen їхав смугою громадського транспорту. Під час перелаштування легковик зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого вилетів на зупинку, де перебували люди.

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Дві жінки загинули на місці. Четверо постраждалих дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. За словами міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського, один із травмованих чоловіків перебуває у важкому стані.

Перевірка на приладі «Драгер» показала, що водій був тверезий. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Вигівський також закликав Верховну Раду підтримати законопроєкт про посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості та інші ініціативи, спрямовані на підвищення безпеки на дорогах.