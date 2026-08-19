Росіяни атакували маршрутку в Херсоні у годину пік: загинули четверо літніх людей

Уранці 19 серпня російські війська здійснили атаку безпілотниками по цивільному транспорту в Херсоні. Загинули четверо людей, ще щонайменше п’ятеро дістали поранення.

Президент Володимир Зеленський назвав удар по маршрутці продовженням жорстокого російського «сафарі» проти жителів Херсона та закликав партнерів посилити тиск на агресора.

Російські війська здійснили атаку безпілотниками по цивільному транспорту в Херсоні / Фото: Нацполіція

Близько 08:50 російський FPV-дрон атакував маршрутне таксі у Корабельному районі. У салоні перебували люди, які їхали на роботу, ринок і до лікарні.

Реклама

Реклама

Унаслідок удару загинули чотири пасажири: 69-річний чоловік і три жінки віком 63, 71 та 89 років. Найстарша із загиблих не дожила одного місяця до свого 90-річчя.

Ще п’ятеро людей — чотири пасажирки та 58-річний водій — дістали травми різного ступеня тяжкості.

Попри поранення та пошкодження автобуса, водій самостійно повіз постраждалих до лікарні, щоб вони якомога швидше отримали медичну допомогу.

За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, оператор російського дрона не міг не бачити, що атакує цивільний громадський транспорт. Начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько наголосив, що удар було завдано в годину пік.

«Поки партнери вагаються щодо додаткових постачань засобів захисту, росіяни давно перейшли межу вседозволеності. Тиск на агресора потрібен. Підтримка оборонців життя потрібна», — заявив Зеленський.