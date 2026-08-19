Трамп відклав 50% мита на канадські товари після заяви про угоду

Президент США Дональд Трамп на три дні відклав запровадження нових 50-відсоткових мит на канадські товари, заявивши про досягнення попередньої торговельної угоди між двома країнами.

Рішення ухвалили за кілька годин до набуття тарифами чинності. Угода ще потребує остаточного оформлення документів, повідомляє Reuters.

«Канада і США, за умови завершення оформлення документів, мають угоду», — написав Трамп у Truth Social.

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Канадський уряд одразу не підтвердив досягнення домовленості та не розкрив її умов. Заява Трампа з’явилася після телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Марком Карні — другої за тиждень.

Нові мита мали поширюватися приблизно на 20 млрд доларів канадського імпорту, зокрема на продукцію деревообробної, виноробної та молочної галузей. Вони застосовувалися б навіть до товарів, які користуються пільгами відповідно до торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою.

Одним із головних спірних питань залишаються американські тарифи на автомобілі канадського виробництва. Сторони обговорювали можливість знизити їх із 25% до 15%, а подальше скорочення прив’язати до частки американських компонентів у кожному автомобілі.

Вашингтон наполягав, щоб під час розрахунку тарифних знижок враховували лише виготовлені у США деталі. Канада пропонувала зараховувати всі північноамериканські компоненти, зокрема канадського та мексиканського виробництва.

Трамп також припустив, що проєкт нафтопроводу Keystone XL, скасований у 2021 році адміністрацією Джо Байдена, може бути відновлений. Подробиць він не навів.

Канадські підприємці попереджали, що 50-відсоткові мита можуть спричинити скорочення робочих місць, закриття компаній та втрату мільярдів доларів у торгівлі.