SpaceX після 24 днів у морі врятувала 52-метровий корабель Starship

Космічний корабель Starship компанії SpaceX після 24 днів у морі доставили до узбережжя острова Різдва. Апарат став першим верхнім ступенем Starship, який побував у космосі та пережив приводнення неушкодженим.

Starship уперше пережив посадку в океані та дістався острова Різдва / Фото: SpaceX

52-метровий Ship 40 перебуває у спокійніших водах поблизу острова, де його мають оглянути інженери, повідомляє Space.com.

Ship 40 запустили 24 липня з космодрому Starbase у Південному Техасі в межах 13-го випробувального польоту Starship. Після завершення місії корабель повернувся в атмосферу та здійснив заплановане приводнення в Індійському океані.

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After approx. 24 days at sea, the SpaceX Recovery team successfully guided Starship to a location just off the coast of Christmas Island. A team of SpaceX engineers is on their way to conduct additional analysis on the vehicle in calmer waters before attempting to return it to… pic.twitter.com/h6YYWb0LT5 — SpaceX (@SpaceX) August 18, 2026

На відміну від попередніх прототипів, апарат не вибухнув після падіння у воду та залишився на плаву. Команда SpaceX розпочала операцію з його порятунку, однак зіткнулася зі складними погодними умовами та дедалі сильнішими хвилями. У певний момент успіх буксирування вважали малоймовірним.

Через 24 дні корабель вдалося доставити до спокійніших вод біля острова Різдва — австралійської території в Індійському океані. Після огляду SpaceX спробує повернути апарат на базу в Техасі.

Збережений Ship 40 дає компанії унікальну можливість дослідити стан корабля після космічного польоту та входження в атмосферу. Інженери зможуть оцінити його аеродинаміку, гідравлічні системи, теплозахисну плитку та загальну конструкцію.

Starship розробляють як повністю багаторазову надважку ракетну систему для доставки людей і вантажів на орбіту, Місяць та Марс. NASA планує використовувати спеціальну версію корабля у місячній програмі Artemis.

SpaceX уже готує Ship 41 і прискорювач Super Heavy до 14-го випробувального польоту. Під час нього компанія планує вивести верхній ступінь на орбіту, повернути його до Starbase та вперше спробувати захопити за допомогою механічних «рук» стартової вежі. Запуск може відбутися до кінця серпня.