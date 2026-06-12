SpaceX злетіла до $2,2 трлн: компанія Маска встановила новий рекорд

Компанія SpaceX успішно дебютувала на американській біржі Nasdaq, а її стрімке зростання після IPO зробило Ілона Маска першим у світі трильйонером. Про це повідомляє Reuters.

Акції SpaceX були розміщені за ціною 135 доларів за штуку, однак уже в перші години торгів зросли більш ніж на 20% і торгувалися на рівні близько 163–164 доларів.

Завдяки цьому ринкова вартість SpaceX зросла приблизно до 2,2 трлн доларів. Компанія стала шостою найдорожчою на Волл-стріт, поступаючись лише таким гігантам, як Amazon, Microsoft, Nvidia, Apple та Alphabet.

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За оцінками Reuters, після виходу SpaceX на біржу сукупний статок Маска перевищив 1,1 трлн доларів, що зробило його першим трильйонером в історії.

Аналітики зазначають, що IPO SpaceX стало одним із найгучніших дебютів останніх років. За перші години торгів інвестори обмінялися акціями компанії на понад 32 млрд доларів.

За даними Vanda Research, лише за перші 20 хвилин після початку торгів приватні інвестори придбали акцій SpaceX на 18,1 млн доларів. За популярністю серед роздрібних інвесторів компанія поступилася лише виробнику чипів Nvidia.

Reuters зазначає, що SpaceX суттєво відійшла від традиційної моделі проведення IPO. Компанія заздалегідь визначила ціну акцій, виділила близько 20% паперів для роздрібних інвесторів та зберегла повний контроль Ілона Маска над компанією.

Після розміщення Маск контролює понад 85% голосів акціонерів і не може бути звільнений з посади генерального директора без власної згоди.

Найприбутковішим напрямом бізнесу SpaceX наразі залишається супутниковий інтернет Starlink. Водночас значна частина майбутніх очікувань інвесторів пов’язана з програмою надважкої ракети Starship, яка поки перебуває на стадії випробувань.

На тлі успішного дебюту SpaceX акції багатьох інших космічних компаній, навпаки, пішли вниз. Зокрема, папери Virgin Galactic втратили понад 34%, а Rocket Lab, Planet Labs та Redwire подешевшали більш ніж на 10%.

SpaceX була заснована Ілоном Маском у 2002 році. За цей час компанія стала одним із ключових партнерів NASA, створила найбільше у світі супутникове угруповання Starlink та залишається одним із лідерів світової космічної галузі.