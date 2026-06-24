Маск більше не трильйонер: акції SpaceX різко обвалилися

Ілон Маск втратив статус трильйонера після різкого падіння акцій SpaceX, які знизилися на тлі ширшого розпродажу технологічних компаній. Про це пише Business Insider із посиланням на Bloomberg Billionaires Index.

За даними видання, станом на 23 червня статки Маска скоротилися до $957 млрд. Раніше він ненадовго став першим у світі трильйонером після біржового дебюту SpaceX.

Акції SpaceX після піку 16 червня впали більш ніж на 30% — приблизно з $225 до близько $156 за папір. Водночас вони все ще залишаються вище ціни розміщення.

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Падіння вартості SpaceX стало головним чинником зменшення статків Маска, оскільки його частка в компанії залишається найбільшим активом бізнесмена.

За оцінкою Business Insider, частка Маска у SpaceX нині оцінюється приблизно у $744 млрд і становить майже 80% його загального статку. Вартість його частки в Tesla також знизилася на тлі падіння акцій компанії.

Розпродаж торкнувся не лише SpaceX. Технологічний сектор опинився під тиском через побоювання щодо переоціненості компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, а також очікування підвищення відсоткових ставок.

MarketWatch повідомляє, що SpaceX втратила понад $400 млрд ринкової капіталізації за один день після падіння акцій до $154,60. За оцінкою видання, капіталізація компанії знизилася приблизно до $2,04 трлн.

Попри втрату статусу трильйонера, Маск залишається найбагатшою людиною світу. За оцінкою Business Insider, його статки все ще значно перевищують капітал найближчих переслідувачів у рейтингу мільярдерів.