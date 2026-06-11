Маск запускає продаж акцій SpaceX: чи розбагатіють інвестори на польотах до Марса

Ілон Маск відкриває SpaceX для інвесторів: уже найближчим часом акції космічної компанії почнуть торгуватися на біржі Nasdaq. Потенційна оцінка бізнесу сягає 1,75 трлн доларів, що може зробити SpaceX однією з найдорожчих компаній США.

Про це пише BBC.

У п’ятницю, 12 червня, у межах первинного публічного розміщення акцій (IPO) SpaceX виставить на продаж понад 550 млн акцій за стартовою ціною 135 доларів за штуку.

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Компанія планує залучити щонайменше 75 млрд доларів. Її оцінка може сягнути близько 1,75 трлн доларів.

SpaceX працює у сферах космічних досліджень, супутникового зв’язку, а також пов’язана із соцмережею X та платформою штучного інтелекту Grok.

За даними видання, залучені кошти Ілон Маск планує спрямувати на розвиток нинішніх проєктів та фінансування нових напрямів — видобутку астероїдів, колонізації Марса та створення центрів обробки даних ШІ у космосі.

Попри масштабне розміщення, Маск збереже понад 80% голосів у компанії та продовжить контролювати її управління і стратегію.

Водночас SpaceX залишається збитковою: у 2025 році компанія отримала 18,6 млрд доларів доходу, але зафіксувала чистий збиток у 4,9 млрд доларів. У документах до IPO також зазначено, що компанія має історію збитків і може не досягти прибутковості в майбутньому.

Аналітики не можуть передбачити, чи зростуть акції після старту торгів. SpaceX залишається збитковою: у 2025 році компанія отримала 18,6 млрд доларів доходу, але зафіксувала чистий збиток у 4,9 млрд доларів. У документах до IPO також зазначено, що компанія має історію збитків і може не досягти прибутковості в майбутньому.