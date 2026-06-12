Маск став першим трильйонером планети після виходу SpaceX на біржу

Ілон Маск став першою людиною у світі, чиї статки перевищили один трильйон доларів. Це сталося після рекордного первинного розміщення акцій SpaceX, яке принесло компанії 75 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Маска SpaceX залучила рекордні 75 млрд доларів під час первинного публічного розміщення акцій (IPO). Після початку біржових торгів статки Ілона Маска, за оцінками Forbes та Reuters, перевищать 1,1 трлн доларів.

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До IPO Forbes оцінював статки Маска приблизно у 780 млрд доларів. Найближчий до нього у рейтингу найбагатших людей світу співзасновник Alphabet Ларрі Пейдж мав близько 300 млрд доларів.

Основна частина капіталу Маска припадає на SpaceX. Його частка в компанії оцінюється приблизно у 866 млрд доларів. Решту статків формують акції Tesla та інші активи бізнесмена.

Маск став однією з найвпливовіших постатей сучасного бізнесу завдяки Tesla та SpaceX, а згодом посилив свій вплив після придбання соціальної мережі Twitter у 2022 році.Також Маск є співзасновником ще кількох компаній, серед яких The Boring Company та Neuralink.

Водночас аналітики зазначають, що значна частина оцінки SpaceX базується на майбутніх технологіях і проєктах, які можуть потребувати багатьох років для комерційної реалізації.

За словами старшого стратега Renaissance Capital Метта Кеннеді, інвестори фактично роблять ставку не лише на бізнес-показники компанії, а й на самого Маска.

“Як і Tesla, SpaceX — це ставка на Ілона Маска”, — сказав Кеннеді.

У Reuters зазначають, що феномен настільки великого впливу бізнесмена на оцінку його компаній уже отримав окрему назву серед інвесторів — “премія Ілона Маска”.

Окрему увагу привернула і його політична діяльність Маска, зокрема участь у роботі адміністрації президента США Donald Trump у 2025 році. Тоді Tesla зіткнулася зі зниженням продажів на низці міжнародних ринків через протести та бойкоти.