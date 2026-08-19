“Президент виходить із лінії вогню”: НАБУ оприлюднило знайдений під час обшуків антикризовий план

Під час обшуків у межах операції «Форест Гамп» детективи НАБУ та прокурори САП виявили документ із планом комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Про знахідку повідомило Національне антикорупційне бюро, оприлюднивши фотографії кількох сторінок документа. Його авторів та місце вилучення НАБУ не назвало.

Під час спецоперації НАБУ знайшло план просування меседжів ТСК у медіа та соцмережах / Фото: НАБУ

Документ має назву «Точка зламу дискусії щодо антикорупційної інфраструктури. Антикризовий план». У ньому прописані канали поширення інформації, перелік спікерів та очікуваний ефект кампанії.

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Зокрема, у плані пропонувалося просувати через Telegram-канали тези ТСК про те, що її діяльність є «аудитом, а не атакою», частинами оприлюднювати факти та наголошувати на співпраці державних інституцій. Для міжнародної аудиторії передбачалося використовувати соцмережу X, а для іноземних партнерів — LinkedIn.

Окремо в документі перелічені українські та міжнародні медіа, через які планувалося поширювати аналітичні матеріали. Серед них — «Українська правда», NV, Liga.net, LB.ua, Politico, Euractiv, Financial Times та The Economist.

Головним публічним комунікатором пропонувалося зробити голову ТСК Сергія Власенка. До обговорення також планували залучати депутатів різних фракцій, юристів, експертів і громадські антикорупційні організації.

У документі міститься формулювання, що президент і Кабінет міністрів «не виносяться на передову лінію». Серед очікуваних результатів автори вказали позиціювання ТСК як «центрального органу довіри» та вихід президента «з лінії вогню».

Уранці 19 серпня НАБУ і САП повідомили про спецоперацію з викриття ймовірної злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участю високопосадовців Офісу президента й інших осіб.