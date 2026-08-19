На Рівненщині затримали агента ФСБ, який готував замовні вбивства військових

Контррозвідка затримала жителя Рівненської області, якого підозрюють у коригуванні російських ракетно-дронових атак та підготовці замовних убивств українських військовослужбовців.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, ФСБ завербувала місцевого безробітного, який публікував антиукраїнські коментарі в Telegram-чатах. Після цього чоловік нібито почав шукати пункти базування Сил оборони, по яких російські війська готували удари.

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Щоб виявити військові об’єкти, підозрюваний їздив місцевістю на мотоциклі та знімав територію на відеореєстратор, установлений у шоломі. Отримані координати він, за версією СБУ, передавав російському куратору через месенджер.

У спецслужбі стверджують, що чоловік також надав представникам ФСБ віддалений доступ до свого смартфона й облікових записів. Крім того, він намагався отримати безпілотник для повітряної розвідки позицій українських військ.

Згодом фігурант нібито попросив у куратора зброю та боєприпаси, щоб здійснювати замовні вбивства воїнів Сил оборони на території Рівненської області.

Чоловіка затримали під час чергової розвідувальної вилазки поблизу українського військового об’єкта. Під час обшуків у нього вилучили відеореєстратор, комп’ютерну техніку та телефон, які правоохоронці вважають доказами співпраці з російською спецслужбою.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.