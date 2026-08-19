У Вашингтоні повірили обіцянці Путіна зупинитися після захоплення Донеччини — Кулеба

Сполучені Штати чинили серйозний тиск на Україну, домагаючись її згоди відмовитися від Донецької області на користь Росії. У Вашингтоні повірили обіцянці російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну після отримання цих територій.

Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю Новини.LIVE.

За словами дипломата, саме такий сценарій він мав на увазі, коли раніше попереджав, що Україні, можливо, доведеться зіткнутися з домовленостями, які не сподобаються суспільству.

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Кулеба розповів, що Путін переконував американську сторону: якщо Україна відмовиться від Донеччини, Росія припинить наступ. Після цього представники США почали тиснути на Київ, намагаючись схилити українську владу до поступок.

«На нас чинився страшний тиск із цього приводу», — заявив ексміністр.

Ситуація змінилася після оприлюднення результатів соціологічного опитування, яке засвідчило, що українці не підтримають відмову від територій. На думку Кулеби, позиція суспільства стала серйозною опорою для президента Володимира Зеленського у протистоянні зовнішньому тиску.

Дипломат додав, що Зеленський і сам не був готовий погодитися на територіальні поступки та повірити обіцянкам Путіна. Після цього тема передачі Донеччини Росії поступово зникла з переговорного порядку денного.

За оцінкою Кулеби, під час попередніх переговорів сторони змогли наблизитися до порозуміння з багатьох питань, але вперлися у територіальну проблему. Через відсутність домовленості щодо Донеччини весь переговорний процес фактично зупинився.

Водночас Україна, за його словами, змогла з’ясувати межі можливого у переговорах зі США та Європою, а також отримала від Дональда Трампа обіцянку юридично зобов’язувальних гарантій безпеки. Росія ж перевірила, чи здатна досягти своїх цілей невійськовим шляхом, і отримала негативну відповідь.