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        САП подала позов щодо активів віцепрем’єра Кулеби на майже 5 млн грн

        Віктор Алєксєєв
        17 Червня 2026 17:04
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        Кулеба заявив про готовність співпрацювати зі слідством у справі щодо активів / Фото: t.me/OleksiiKuleba
        Кулеба заявив про готовність співпрацювати зі слідством у справі щодо активів / Фото: t.me/OleksiiKuleba

        Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, які, за даними слідства, були набуті віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою через його сестру.

        Про це повідомили в САП.

        За даними прокуратури, у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, Кулеба через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у Києві. У 2023 році, вже обіймаючи посаду заступника керівника Офісу Президента, він, як стверджують у САП, забезпечив укладення договорів купівлі-продажу цих об’єктів, їх державну реєстрацію, а також оформлення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія.

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        У прокуратурі зазначають, що аналіз офіційних доходів та витрат Кулеби і членів його родини засвідчив відсутність достатніх законних доходів для придбання цих активів.

        У зв’язку з цим прокурор просить суд визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави з номінальної власниці.

        Сам Олексій Кулеба заявив у коментарі Укрінформу, що співпрацюватиме зі слідством та відкритий до надання всіх необхідних пояснень.

        За словами посадовця, йдеться про цивільний судовий процес щодо оцінки законності походження активів, а не про кримінальне провадження чи висунення обвинувачення.

        «Остаточні висновки у справі мають бути зроблені виключно судом після всебічного дослідження всіх доказів та обставин», – зазначив Кулеба.

        Він також наголосив, що протягом усієї публічної діяльності не приховував свої доходи та майно, а вся інформація була відображена в деклараціях відповідно до вимог законодавства.


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