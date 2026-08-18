Спека відступить, але не всюди: де 19 серпня збережеться до +30 °C

Завтра, 19 серпня, в більшості областей України стане прохолодніше після спеки. Водночас на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі й грози, а найвища температура очікується на крайньому сході до +30 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У середу в Україні буде хмарно, з проясненнями. Погоду визначатиме атмосферний фронт, який принесе коливання тиску та вологості.

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“За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря із заходу, тому розраховуємо на короткочасний перепочинок від спеки: прохолодну ніч і комфортну денну температуру; найтепліше — на півдні та сході країни”, — пояснили синоптики.

Уночі короткочасні дощі можливі у більшості північних, центральних і південних областей. Вдень опади та грози прогнозують місцями на сході та південному сході, на решті території буде без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +9…+14 °C, на півдні та південному сході +13…+18 °C. Вдень очікується +21…+26 °C, на крайньому сході до +30 °C.