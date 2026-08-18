Після відповіді Бернема Москва знову погрожує Лондону: Лавров заговорив про “участь Британії у війні”

Глава МЗС РФ Сергій Лавров виступив із новими погрозами на адресу Великої Британії через її підтримку України. Він заявив, що Москва може розцінювати участь британської сторони в ударах по території Росії як “участь у війні”.

Про це Сергій Лавров сказав у коментарі російському журналісту Павлу Зарубіну для “Вестей”.

Перед цим російське посольство у Великій Британії заявило, що Лондон “відповість” за удари британськими безпілотниками вглиб території РФ. У дипмісії також звинуватили Британію у співучасті в діях України.

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У своєму коментарі Лавров уже заговорив про нібито “пряму участь британських ракетних військ” в ударах по Росії. Він також згадав слова Володимира Путіна про те, що Росія має право діяти “в будь-якому районі Світового океану”.

“Президент попереджав про наше право діяти в будь-якому районі Світового океану, якщо хтось зазіхатиме на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ в ударах по Російській Федерації як участь у війні — з усіма наслідками, що з цього випливають”, — заявив Лавров.

Окремо глава МЗС РФ відреагував на заяву британського прем’єра Енді Бернема про те, що Велика Британія залишатиметься надійним партнером України.

“Мені жаль Британію, якщо вона буде з Україною до самого кінця”, — сказав Лавров.