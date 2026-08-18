Москва пригрозила Лондону через британські дрони для України: Бернем відповів

Росія пригрозила Великій Британії наслідками після підтвердження використання британських дронів під час нещодавніх українських ударів по території РФ. Прем’єр-міністр Енді Бернем у відповідь заявив, що Лондон продовжить підтримувати Україну на 100%.

Про це повідомляє BBC.

Російське посольство у Великій Британії звинуватило Лондон у “свідомому виборі на користь ескалації української кризи” та заявило, що “чим глибшою буде його участь у конфлікті, тим вищою буде ціна, яку він заплатить”.

Реклама

Реклама

“Ми не друзі лише за гарної погоди, ми будемо поруч з Україною в годину її потреби, і це не зміниться”, — заявив Бернем.

Відповідаючи на погрози Москви, прем’єр зазначив, що Британія надає підтримку, “щоб Україна могла захищати себе”, і ця позиція залишалася незмінною за попередніх британських прем’єрів.

Україна останнім часом посилила удари по цілях у Москві та інших районах у глибині Росії, зокрема по нафтопереробних заводах і логістичних об’єктах найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries.

Військове джерело підтвердило BBC, що під час нещодавніх атак на Росію використовувалися британські дрони. За наведеними у матеріалі даними, ці удари завдали російській економіці збитків на понад 35 млрд фунтів стерлінгів.

Відомо про дві британські компанії, які виробляли дрони для постачання Україні. У квітні Міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу Україні десятків тисяч безпілотників, зокрема далекобійних ударних апаратів, у межах найбільшого на той момент пакета військової допомоги.

Наприкінці минулого місяця Бернем під час візиту з президентом Володимиром Зеленським на британську військово-морську базу заявив, що Україна “може розраховувати на Велику Британію стільки, скільки буде потрібно”. Він також повідомив про намір передати Києву технологію Stone Cloak, яка дозволяє здійснювати електронне придушення російської протиповітряної оборони.