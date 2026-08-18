Українські “Фламінго” вдарили по заводу в Самарі, де збирають ракети для космічних запусків: у Defense Express дослідили наслідки

Сили оборони України в ніч на 15 серпня вдарили крилатими ракетами FP-5 “Фламінго” по ракетно-космічному центру “Прогрес” у Самарі. Одне з влучань припало саме на корпус, де завершують складання ракет-носіїв “Союз-2”. Відновлення такого виробництва може тривати роками.

Про це пише Defense Express із посиланням на супутниковий знімок, поширений каналом Exilenova+.

На супутниковому знімку вдалося ідентифікувати один із пошкоджених корпусів за характерними деталями будівлі — трьома рядами світлоаераційних ліхтарів уздовж даху, п’ятьма великими вікнами у торці та глухою стіною, що примикає до сусіднього корпусу.

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Defense Express зазначає, що всередині цей цех не має перегородок і являє собою єдиний великий простір. Там елементи ракет-носіїв переміщують між виробничими ділянками, а після завершення робіт завантажують на залізничні платформи для відправлення на космодроми.

За оцінкою видання, після влучання полум’я та уламки могли поширитися на значну частину майже 300-метрового корпусу. Навіть якщо частина обладнання чи ракетних компонентів уціліла, елементи, які перебували у пошкодженому цеху, мають пройти перевірку на можливі дефекти.

Наслідки удару по РКЦ “Прогрес” у Самарі / Фото: Defense Express, Exilenova+

Defense Express наголошує, що навіть мікротріщини у фюзеляжі ракети можуть бути критичними під час запуску, коли конструкція зі стартовою масою 313 тонн витримує перевантаження понад 4 g.

Другий удар спричинив обвал даху на ділянці приблизно 35 на 85 метрів. Водночас точно встановити призначення цього корпусу за наявними матеріалами видання не змогло.

У Defense Express вважають, що загалом удар зачепив кінцевий етап складання “Союз-2”, а також виробничий заділ, який перебував щонайменше на середніх та фінальних стадіях виготовлення.

РКЦ “Прогрес” міг виробляти до 20 ракет “Союз-2” на рік. З огляду на унікальність виробництва та обладнання, яке існує в одиничних екземплярах, повне відновлення роботи підприємства, за оцінкою Defense Express, може тривати роками.