ТЦК мобілізував чоловіка попри висновок про непридатність: що вирішив суд

Рівненський окружний адміністративний суд скасував мобілізацію чоловіка, якого ще у 2022 році визнали непридатним до військової служби та виключили з військового обліку. Через чотири роки його знову поставили на облік, визнали придатним і призвали, однак чоловік оскаржив ці рішення.

Про це повідомили у Рівненському окружному адміністративному суді.

У березні 2022 року ВЛК визнала чоловіка непридатним до військової служби. 26 травня того ж року після взяття на облік за новим місцем проживання у військово-обліковому документі зробили запис про виключення з військового обліку.

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25 березня 2026 року чоловіка повторно поставили на облік. Уже наступного дня його направили на ВЛК, яка визнала його придатним, після чого ТЦК видав наказ про призов під час мобілізації, а військова частина зарахувала до особового складу.

Чоловік пішов до суду та оскаржив повторне взяття на облік, новий висновок ВЛК і сам призов.

Під час розгляду справи представник ТЦК не надав доказів, що висновок ВЛК від 2022 року про непридатність був скасований. Суд також не встановив законних підстав, які дозволяли б повторно взяти чоловіка на військовий облік.

Окремо суд звернув увагу, що доказів належного нового медичного огляду у березні 2026 року також не надали. Через це довідку ВЛК, за якою чоловіка визнали придатним до служби, скасували.

У підсумку суд визнав протиправними дії ТЦК щодо призову, скасував наказ про мобілізацію та наказ військової частини про зарахування чоловіка до особового складу. Військову частину зобов’язали виключити його зі списків особового складу.

Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене.