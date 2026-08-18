У ДСНС показали ліквідацію масштабної пожежі у складах на Київщині після атаки РФ

На Київщині рятувальники ліквідовують пожежу у складській будівлі в Броварському районі. Вогонь охопив будівлю після удару російського БпЛА.

Про це повідомили в ДСНС України.

Через загрозу повторних атак надзвичайникам доводиться переривати роботу та відходити на безпечну відстань. Щойно ситуація дозволяє, рятувальники повертаються до гасіння пожежі.

Реклама

Реклама

Також надзвичайники працюють на місцях загорянь трав’яного настилу у Броварському та Вишгородському районах. Ці пожежі виникли внаслідок падіння уламків БпЛА.

Нагадаємо, раніше компанія EVA повідомила про удар по своєму розподільчому центру в Броварах і попередила, що через це в окремих магазинах може тимчасово виникнути дефіцит деяких товарів.