Напад на українських дітей у Бидгощі: поліція затримала двох підозрюваних

У польському місті Бидгощі двоє дорослих напали на 12-річного хлопчика та його 14-річну сестру з України на дитячому майданчику. Поліція затримала 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, які можуть бути пов’язані з інцидентом.

Про це пише Onet.

Напад стався у п’ятницю, 14 серпня, на дитячому майданчику неподалік залізничного вокзалу в Бидгощі. Нападників розлютило те, що діти розмовляли українською. Хлопчику та його сестрі викручували руки та ламали іграшки. Також на адресу дітей лунали погрози.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що напад на дітей є неприпустимим незалежно від ставлення до України.

“Попри те, що дехто думає про Україну, ми знаємо останні події, розуміємо, що не все і з українського, і з польського боку гаразд, але нападати на дітей — це антипольська поведінка”, — сказав Туск.

Він також звернувся безпосередньо до нападників, яких на той момент розшукувала поліція.

“У мене для них є інформація. До кінця тижня вас спіймають. Для вас буде набагато краще, можете запитати знайомого юриста, якщо ви ще сьогодні самі прийдете до поліції”, — заявив прем’єр.

Згодом поліція повідомила про затримання у Бидгощі 46-річної жінки та 34-річного чоловіка. За даними правоохоронців, вони можуть бути пов’язані з нападом на українських дітей. Наразі з ними проводять процесуальні дії.