П’ятеро людей у лікарні після ДТП з автобусом та вантажівкою на Харківщині

18 серпня на трасі Київ — Харків — Довжанський в районі села Покотилівка сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. У результаті зіткнення обидва транспортні засоби перекинулися, постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідчих, мікроавтобус Renault рухався зі сторони селища Високий у напрямку Харкова. Під час руху він зіткнувся з автомобілем ГАЗ 3302-415, який їхав попереду.

Реклама

Реклама

У салоні мікроавтобуса перебувало восьмеро пасажирів. Внаслідок зіткнення жінки віком 34, 39, 39, 52 років та 54-річний чоловік дістали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до харківської лікарні.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.