Водіям готують жорсткіший контроль: десятки нових камер і повернення “Фантомів”

В Україні посилюють контроль за швидкістю та систематичними порушеннями ПДР. Уже цього тижня на дорогах запрацюють десятки нових камер автофіксації, а невдовзі до патрулювання повернуть спеціальні автомобілі “Фантом”.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

“Фантоми” зовні майже не відрізняються від звичайних автомобілів у потоці, але оснащені системами, які можуть фіксувати перевищення швидкості навіть під час руху. Тобто водій може не бачити поруч патрульної машини з розпізнавальними знаками, але порушення все одно буде зафіксоване.

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Такі автомобілі вже працювали в Україні перед початком повномасштабної війни. За один місяць їхньої роботи поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв за перевищення швидкості.

Одночасно МВС цього тижня планує ввести в роботу десятки нових камер автоматичної фіксації. Точні місця їх встановлення має найближчим часом оприлюднити патрульна поліція.

Крім того, влада готує посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху. Окремо планують врегулювати питання безпеки пасажирських перевезень та керування легким електротранспортом.

У МВС пояснюють посилення контролю високою аварійністю. Лише за перші тижні серпня в Україні зафіксували понад 1300 ДТП, у яких постраждали люди.