В Ормузькій протоці атакували торгівельне судно, є жертва серед екіпажу

18 серпня в Ормузькій протоці під атакою опинилося торгівельне судно, яке виходило з Перської затоки через води Оману. Внаслідок влучання невідомого боєприпасу є жертва серед екіпажу, також пошкоджене машинне відділення.

Про це пише The New York Times з посиланням на агентство United Kingdom Maritime Trade Operations.

За даними агентства, невстановлене судно було уражене “невідомим снарядом” під час проходження через Ормузьку протоку. Решті членів екіпажу надає допомогу берегова охорона Оману.

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Іран наразі не коментував атаку.

На тлі війни між Іраном і США рух через Ормузьку протоку різко скоротився. За останній тиждень через неї проходило в середньому близько 12 суден на добу, тоді як до початку бойових дій наприкінці лютого цей показник перевищував 130 суден на день.

Частина суден проходить протоку з вимкненими навігаційними системами, щоб уникнути атак, через що їх складніше відстежувати.

За даними Міжнародної морської організації, від початку війни навколо Ормузької протоки сталося 65 атак, у яких загинули щонайменше 17 моряків. Більшість смертей стали наслідком іранських ударів, ще троє моряків загинули після удару ВМС США по судну в червні.