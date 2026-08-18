У Варшаві знайшли мертвим російського опозиціонера Сергія Власенка: що відомо

18 серпня, близько 01:00 у Варшаві у квартирі в районі Мокотув знайшли мертвим російського опозиціонера Сергія Власенка. У прокуратурі заявили, що на цьому етапі немає ознак того, що до його смерті могли бути причетні інші особи.

Про це повідомляє RMF24.

Речник окружної прокуратури у Варшаві Пйотр Антоні Скіба повідомив, що також заплановані токсикологічні дослідження.

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“На цьому етапі ніщо не вказує на те, що до смерті чоловіка призвели дії або бездіяльність інших осіб”, — сказав прокурор.

Водночас, за даними російського опозиційного медіапроєкту SOTA, учасник “З’їзду народних депутатів” і сусід Сергія Власенка, який знайшов його тіло у Варшаві, вважає, що обставини можуть свідчити про вбивство. Він розповів, що квартира була залита кров’ю, на підлозі нібито залишилися сліди волочіння тіла, двері були замкнені зсередини, а балкон на другому поверсі залишався відкритим.

У 1980-х роках Сергій Власенко був депутатом місцевих органів влади на Далекому Сході. Пізніше він жив в Анапі на півдні Росії, де залишилася його дружина.

Після початку повномасштабної війни проти України Власенко виїхав із Росії до Польщі. Спочатку він перебував там за туристичною візою, а згодом отримав політичний притулок.

Власенко був пов’язаний із Конгресом народних депутатів — опозиційною організацією колишніх російських депутатів. У квітні 2023 року Генпрокуратура РФ визнала організацію “небажаною”.