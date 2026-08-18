        Політика

        Мар’яна Безугла знову стала членкинею фракції “Слуга народу”

        Віктор Алєксєєв
        18 Серпня 2026 14:38
        читать на русском →
        Марʼяна Безугла у залі засідань Ради / Фото: X @marybezuhla
        Марʼяна Безугла у залі засідань Ради / Фото: X @marybezuhla

        Народна депутатка Мар’яна Безугла 18 серпня знову приєдналася до парламентської фракції «Слуга народу».

        Про це під час засідання Верховної Ради повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

        «Відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту ВР та поданої заяви повідомляю про вступ народного депутата України Безуглої Мар’яни Володимирівни до складу депутатської фракції політичної партії “Слуга народу”. Вітаємо!» — сказав Корнієнко.

        Реклама
        Реклама

        Безугла тривалий час виступала за відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а до цього критикувала його попередника Валерія Залужного.

        Попри вихід із фракції «Слуга народу», вона продовжувала відвідувати зустрічі народних депутатів фракції з президентом.

        У середині липня Безугла повідомляла у Facebook, що планує повернутися до фракції, оскільки, за її словами, їй «блокують постанову ВСК щодо системи військової юстиції».

        Безугла вийшла з фракції «Слуга народу» у липні 2024 року після відкритого конфлікту з парламентським комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки на тлі критики військового керівництва та закону про мобілізацію.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov