Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ

Верховна Рада повторно призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Відповідне рішення підтримали 266 народних депутатів.

Про результати голосування повідомила Верховна Рада.

Виступаючи перед парламентом, Сибіга заявив, що Україна перебуває на визначальному етапі війни, коли дипломатія набуває особливого значення. Трьома головними пріоритетами роботи МЗС він назвав справедливий мир, вступ України до Європейського Союзу та НАТО, а також підтримку світового українства.

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За словами міністра, українська зовнішня політика стане більш прагматичною та орієнтованою на економічні результати. Дипломатичне відомство має активніше залучати союзників до зміцнення Сил оборони, щоб забезпечити українській армії паритет і перевагу над противником.

«Нам потрібна самодостатність в усіх критичних озброєннях», — наголосив Сибіга.

Україна також прагнутиме якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до ЄС і братиме участь у всіх доступних форматах практичної взаємодії з НАТО. Інтеграцію до Альянсу Сибіга назвав незмінним пріоритетом.

Восени Україна планує започаткувати нову геополітичну ініціативу — Карпатську. Подробиць щодо її складу та завдань глава МЗС поки не розкрив.

Серед інших напрямів роботи Сибіга назвав захист свободи судноплавства у Чорному морі, відновлення «Шляхів солідарності» та забезпечення транзиту українського продовольчого експорту через сусідні країни. МЗС також посилюватиме захист прав українців за кордоном і працюватиме над збереженням їхньої національної ідентичності та зв’язків з Україною.

Що відомо про Андрія Сибігу

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у Зборові Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, де здобув освіту у сферах міжнародних відносин і права. Володіє англійською та польською мовами.

Дипломатичну кар’єру розпочав 1997 року. Працював у центральному апараті МЗС, двічі — у посольстві України в Польщі, а у 2012–2016 роках очолював Департамент консульської служби.

У 2016–2021 роках Сибіга був послом України в Туреччині. На цій посаді він займався розвитком політичних, економічних і військово-технічних відносин між країнами.

У 2021 році дипломат перейшов до Офісу президента, де обійняв посаду заступника керівника та координував питання зовнішньої політики. У квітні 2024 року став першим заступником міністра закордонних справ.

Уперше Верховна Рада призначила Сибігу главою МЗС 5 вересня 2024 року після відставки Дмитра Кулеби. Після урядових кадрових змін у липні 2026 року він тимчасово виконував обов’язки міністра, а 19 серпня парламент повноцінно перепризначив його на посаду.