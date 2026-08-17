“Готуємося до війни”: у Міноборони Польщі попередили про можливу провокацію Росії

Польща готує армію, енергетику та критичну інфраструктуру до можливої війни, розраховуючи водночас, що збройного конфлікту вдасться уникнути. Масштабна провокація Кремля, за оцінкою польського урядовця, може статися вже протягом кількох місяців.

Про це заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив в інтерв’ю Super Express, повідомляє Polsat News.

«Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не станеться», — сказав Томчик, коментуючи багатомільярдні витрати Польщі на оборону.

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За його словами, польська армія має бути здатною проводити оборонні операції у вкрай несприятливих умовах. Зокрема, країна створює систему протидії безпілотникам SAN у межах програми «Східний щит». Томчик назвав її найсучаснішою протидроновою системою в Європі та зазначив, що близько 80% її можливостей розраховані саме на воєнний час.

Польська влада також готує до можливої агресії енергетичну систему та іншу критичну інфраструктуру.

Коментуючи оцінку командувача сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, що Росія може відновити військовий потенціал до 2027 року, Томчик закликав не орієнтуватися на конкретну дату. За його словами, масштабна провокація Кремля може відбутися і протягом найближчих місяців.

Віцеміністр наголосив, що багато залежатиме від перебігу війни проти України. Якщо бойові дії завершаться, Росія, за його оцінкою, може почати відновлювати сили для наступного конфлікту.

Водночас Томчик вважає, що нині Росія не готова до прямого протистояння з НАТО і програла б таку війну. Він закликав союзників усвідомлювати власну силу, продовжувати підтримувати Україну та стримувати Росію якомога далі від кордонів Альянсу.