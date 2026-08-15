Танки, F-35 і бойові кораблі: у Польщі пройшов найбільший в історії військовий парад

У Польщі 15 серпня, у День Війська Польського, відбувся найбільший в історії країни військовий парад. Основні заходи одночасно пройшли у Варшаві, де показали наземну та повітряну техніку, і в Гдині, де організували морський парад.

У заходах взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців, понад 300 одиниць наземної техніки, 60 літаків і гелікоптерів та більш ніж 20 кораблів, повідомило Міністерство оборони Польщі.

Парад на варшавській Віслостраді вперше розпочався з висадки дев’ятьох парашутистів із прапорами Польщі, НАТО та різних родів військ. Після цього перед глядачами пройшли військовослужбовці й колони бойової техніки.

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Польська армія продемонструвала американські танки Abrams, південнокорейські K2, німецькі Leopard, бойові машини піхоти Borsuk, бронетранспортери Rosomak, самохідні гаубиці Krab, міномети Rak і реактивні системи HIMARS. Також показали комплекси протиповітряної оборони Patriot, Poprad і Pilica+, а також безпілотні системи Gladius.

Над Варшавою пролетіли винищувачі F-35 Husarz, які вперше взяли участь у польському військовому параді, а також F-16, гелікоптери Black Hawk, AW149 та Apache. Повітряну частину доповнили літаки й вертольоти союзників.

Одночасно в Гдині відбувся парад військово-морських сил. У ньому взяли участь корвети, фрегати, протимінні, гідрографічні, навчальні та розвідувальні кораблі. До польських моряків приєдналися екіпажі із союзних країн — Швеції, Литви та Естонії. Над Балтійським морем також пролетіли літаки морської авіації, зокрема радіолокаційний SAAB 340.

Урочистості у Варшаві відвідали президент Польщі Кароль Навроцький та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Перед початком параду 21 польському офіцеру присвоїли генеральські та адміральські звання.

Навроцький у своїй промові нагадав про загрозу російської агресії. Перефразовуючи слова колишнього президента Леха Качинського, він заявив: «Колись Грузія, сьогодні Україна, завтра, можливо, країни Балтії та Польща, а потім — Берлін, Париж і вся Західна Європа».

Міністр оборони пояснив гасло параду «Polska SAFE — Bezpieczna Polska» чотирма складовими: союзи, армія, оборонні заводи та Європа. За його словами, польська армія зараз налічує 220 тисяч військовослужбовців, а стратегічною метою є збільшення її чисельності до 500 тисяч.

Прем’єр-міністр Дональд Туск, який спостерігав за морським парадом у Гдині, заявив, що Польща прагне уникнути війни, але це можливо лише за умови військової сили, готовності та надійних союзів. За його словами, паради у Варшаві й Гдині стали «відкритим листом» союзникам, сусідам і потенційним противникам Польщі.

День Війська Польського відзначають 15 серпня на честь перемоги у Варшавській битві 1920 року, коли польські війська зупинили наступ Червоної армії. У боротьбі проти більшовиків Польщу підтримували підрозділи Армії Української Народної Республіки. У 2026 році виповнилося 106 років від цієї битви.