Зеленський у Києво-Печерській лаврі анонсував закон про захист національних святинь України

Президент Володимир Зеленський заявив, що до Дня Незалежності буде підготовлений законопроєкт про українські національні святині. Документ має визначити перелік таких об’єктів і механізми їхнього захисту.

Про це глава держави заявив під час урочистої церемонії з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври, повідомляє Офіс президента.

Зеленський повідомив, що підписав указ про заходи із захисту українських національних святинь та обговорив майбутній закон із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

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«Я прошу парламент підтримати відповідний закон, щоб визначити чітко, що є нашими святинями та які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території нашої держави», — сказав президент.

За його словами, спеціальний статус має розширити можливості установ, які опікуються українською спадщиною. Йдеться про поліпшення умов праці, збільшення фінансування, а також створення політичних і юридичних механізмів для захисту святинь та музейних колекцій.

Зеленський назвав Києво-Печерську лавру осередком духовної сили та незалежності України, а також одним із джерел української державності. Він наголосив, що такі місця є не просто архітектурними об’єктами, а частиною історії, культури та національної ідентичності.

Президент нагадав про пожежу в Лаврі після удару російських дронів. За його словами, тоді українці рятували не лише будівлі та стіни, а частину власного дому й історичної пам’яті.

«Треба бути абсолютно нікчемними й абсолютно глупими, щоб ударити по Лаврі, але Росія це зробила», — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що під час війни російські атаки пошкодили Києво-Печерську лавру, Софію Київську, Бабин Яр і Дробицький Яр. Також були спалені або зруйновані сотні церков, молитовних будинків, музеїв та музейних колекцій.

Зеленський закликав державні установи активніше шукати міжнародне фінансування для збереження й відновлення культурної спадщини. Україна також має посилити співпрацю з ЮНЕСКО та домагатися внесення більшої кількості своїх святинь до переліку світової спадщини.

Окремо президент наголосив на необхідності захищати культурні й духовні об’єкти на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, та зберігати місця пам’яті кримськотатарського народу. Він також закликав посилити санкційну роботу та домагатися відповідальності Росії за удари по українській спадщині.

«Ніхто інший, крім нас, не об’єднає світ, щоб людяність, культура й історія в цьому протистоянні з Росією виграли», — наголосив Зеленський.

У церемонії взяли участь міністерка культури Тетяна Бережна, генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані, представники Швейцарії та Вірменії, дипломати, духовенство і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

До ювілею відкрили виставковий проєкт і презентували Книгу хранителів і ктиторів Києво-Печерської лаври. Перший запис у ній зробив Володимир Зеленський, символічно започаткувавши сучасний літопис підготовки до тисячоліття святині.

Президент висловив сподівання, що наступні покоління українців, відвідуючи Лавру та інші національні святині, побачать там «не Росію, а життя України».

Києво-Печерську лавру заснували 1051 року. У червні 2026-го Зеленський підписав указ про відзначення її 975-річчя та початок 25-річної підготовки до тисячолітнього ювілею.