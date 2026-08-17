Собаки розрізняють людські емоції за виразом обличчя — дослідження

Собаки здатні розрізняти деякі людські емоції, дивлячись лише на обличчя людини. Про це свідчать результати дослідження науковців Віденського університету.

Дослідники просканували мозок 12 домашніх собак, яким показували фотографії незнайомих людей із різними виразами обличчя, повідомляє Reuters. Отримані дані проаналізували за допомогою машинного навчання.

З’ясувалося, що зображення щасливих людей активували у собак скроневу кору та хвостате ядро — ділянки мозку, пов’язані зі складнішими когнітивними процесами та системою винагороди. Обличчя, які виражали гнів, страх або смуток, такої реакції не викликали.

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Водночас аналіз активності всього мозку показав, що собаки по-різному реагували на окремі негативні емоції. Зокрема, вони могли відрізнити налякане обличчя від сердитого або сумного.

Науковці вважають це першим нейрофізіологічним свідченням того, що собаки здатні розрізняти конкретні негативні вирази людського обличчя. Водночас результати не доводять, що тварини розуміють ці емоції так само, як люди.

Дослідження опублікували в науковому журналі iScience. Автори планують надалі з’ясувати, як собаки поєднують вираз обличчя з іншими сигналами — мовою тіла, інтонацією голосу та запахом.

Науковці також застерегли, що в експерименті брали участь лише домашні собаки з турботливих родин. Тварини, які живуть в інших умовах, можуть реагувати на людські емоції інакше.