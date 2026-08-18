        Кримінал

        У Києві жінка викинула собаку з балкона четвертого поверху

        Віктор Алєксєєв
        18 Серпня 2026 13:43
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        У Києві під час застілля жінка викинула пінчера з балкона: собака загинула / Фото: Нацполіція
        У Києві під час застілля жінка викинула пінчера з балкона: собака загинула / Фото: Нацполіція

        У Києві 55-річній жінці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною після того, як вона викинула собаку з балкона четвертого поверху. Тварина загинула.

        Про це повідомила поліція Києва.

        Інцидент стався на проспекті Свободи. До правоохоронців звернулася очевидиця, яка помітила на вулиці чоловіка з уже мертвою твариною на руках.

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        Поліцейські встановили, що господар знайшов свого чотирирічного пінчера на кличку Ельза під вікнами багатоповерхівки.

        За даними слідства, того вечора 55-річна жінка розпивала алкоголь у компанії власника квартири та спільних знайомих. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вона схопила собаку та викинула її з балкона четвертого поверху.

        Внаслідок падіння тварина отримала травми, несумісні з життям.

        Слідчі Подільського управління поліції затримали жінку та повідомили їй про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі та було вчинене з особливою жорстокістю.

        Наразі вирішується питання щодо взяття підозрюваної під варту.

        Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.


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