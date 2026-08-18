У Києві жінка викинула собаку з балкона четвертого поверху

У Києві 55-річній жінці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною після того, як вона викинула собаку з балкона четвертого поверху. Тварина загинула.

Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався на проспекті Свободи. До правоохоронців звернулася очевидиця, яка помітила на вулиці чоловіка з уже мертвою твариною на руках.

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Поліцейські встановили, що господар знайшов свого чотирирічного пінчера на кличку Ельза під вікнами багатоповерхівки.

За даними слідства, того вечора 55-річна жінка розпивала алкоголь у компанії власника квартири та спільних знайомих. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вона схопила собаку та викинула її з балкона четвертого поверху.

Внаслідок падіння тварина отримала травми, несумісні з життям.

Слідчі Подільського управління поліції затримали жінку та повідомили їй про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі та було вчинене з особливою жорстокістю.

Наразі вирішується питання щодо взяття підозрюваної під варту.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.