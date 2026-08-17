Родичку ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи судитимуть за незадекларовані 20 млн грн

На Хмельниччині до суду передали справу колишньої посадовиці Міністерства юстиції, яка є родичкою ексочільниці обласної МСЕК Тетяни Крупи. Жінку обвинувачують у приховуванні в декларації майже 20 млн гривень на рахунку в австрійському банку.

Як повідомило ДБР, у вересні 2022 року тодішня посадовиця відкрила рахунок в Австрії та двома платежами перерахувала на нього понад 540 тисяч доларів.

За версією слідства, під час подання щорічної декларації вона не зазначила ані рахунок у закордонному банку, ані кошти, що на ньому зберігалися. Загальна сума незадекларованих активів перевищила 19,5 млн гривень.

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Фігурантка раніше очолювала одне з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Мін’юсту в Хмельницькому. Нині вона вже не працює в системі міністерства.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей. Процесуальне керівництво здійснювала Хмельницька обласна прокуратура.

За інформацією ЗМІ, обвинуваченою є невістка Тетяни Крупи Катерина Крупа. Кошти на австрійському рахунку, за матеріалами НАЗК, фактично належали її чоловікові — колишньому керівнику Пенсійного фонду Хмельницької області Олександру Крупі.

Тетяну Крупу затримали у жовтні 2024 року після обшуків, під час яких правоохоронці виявили близько 6 млн доларів готівки, коштовності та брендові речі. За даними слідства, частину грошей вона намагалася викинути з вікна.

НАБУ та САП підозрюють колишню керівницю МСЕК, її чоловіка і сина у незаконному збагаченні приблизно на 160 млн гривень, недостовірному декларуванні та легалізації коштів. Досудове розслідування завершили у жовтні 2025 року, після чого захист почав ознайомлюватися з матеріалами.

У вересні 2025 року Крупа вийшла із СІЗО після внесення 20 млн гривень застави. У серпні 2026 року суд продовжив покладені на неї процесуальні обов’язки до 7 жовтня. Вона повинна повідомляти про зміну місця проживання та зберігати закордонні паспорти в уповноваженому органі.