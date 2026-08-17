ТЦК за рік передали поліції понад 1,5 млн звернень щодо розшуку військовозобов’язаних

Від початку 2026 року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки передали Національній поліції понад 1,5 млн звернень щодо розшуку громадян, яких вважають такими, що ухиляються від призову під час мобілізації.

Про це т.в.о. голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Цуцкірідзе зазначив, що питання розшуку військовозобов’язаних, обміну інформацією, можливих зловживань під час мобілізації та самовільного залишення частин обговорювали на зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

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За його словами, така кількість звернень потребує постійної взаємодії між поліцією, Збройними силами та ТЦК. Водночас наведена цифра стосується саме кількості отриманих звернень, а не обов’язково такої самої кількості різних людей.

Загалом за час воєнного стану слідчі Нацполіції розслідували понад 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації. Найбільше таких справ зареєстровано у великих промислових та прикордонних регіонах.

На Дніпропетровщині розслідують понад 1,9 тисячі таких проваджень, на Закарпатті — близько 1,5 тисячі. Понад тисячу справ зареєстровано у Волинській, Миколаївській та Одеській областях. Значну кількість проваджень також розслідують на Львівщині, Вінниччині, Харківщині та Сумщині.

Окремо поліція розслідує можливі зловживання посадовців під час мобілізації. Наразі про підозру повідомили 76 керівникам ТЦК обласного, міського та районного рівнів. Близько 80% із них очолювали районні територіальні центри комплектування.