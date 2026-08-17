Сили оборони уразили російський завод, який виробляє паливо для ракет “Смерч” і “Торнадо-С”

На російському підприємстві «Комбинат Каменский» у Ростовській області внаслідок українського удару знищено два та пошкоджено ще чотири цехи з виробництва вибухових речовин і порохів.
Результати ураження підприємства в Каменську-Шахтинському в ніч проти 16 серпня підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
«Комбинат Каменский» входить до військово-промислового комплексу Росії. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С».
Продукцію заводу також використовують у низці російських ракетних систем та авіаційних засобів ураження.
У Генштабі наголосили, що удари по ключових військових і воєнно-промислових об’єктах Росії триватимуть.