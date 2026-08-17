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        Сили оборони уразили російський завод, який виробляє паливо для ракет “Смерч” і “Торнадо-С”

        Сергій Бордовський
        17 Серпня 2026 12:40
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        На російському підприємстві «Комбинат Каменский» у Ростовській області внаслідок українського удару знищено два та пошкоджено ще чотири цехи з виробництва вибухових речовин і порохів.

        Удар по «Комбинату Каменский»: два цехи знищено, ще чотири пошкоджено / Фото: Генштаб ЗСУ

        Результати ураження підприємства в Каменську-Шахтинському в ніч проти 16 серпня підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

        «Комбинат Каменский» входить до військово-промислового комплексу Росії. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С».

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        Продукцію заводу також використовують у низці російських ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

        У Генштабі наголосили, що удари по ключових військових і воєнно-промислових об’єктах Росії триватимуть.


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