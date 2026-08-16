        Економіка

        Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших центрів Wildberries – Міноборони

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2026 14:43
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        Пожежа в Московській області після удару ЗСУ, 16 серпня 2026 року / Фото: Reuters
        Пожежа в Московській області після удару ЗСУ, 16 серпня 2026 року / Фото: Reuters

        У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку «Коледіно». Це був найбільший за площею склад Wildberries – 250 тисяч м².

        Як заявило Міністерство оборони, Україна вивела з ладу сім із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries, заявило Міністерство оборони України 16 серпня.

        «У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку «Коледіно». Це був найбільший за площею склад Wildberries – 250 тисяч квадратних метрів», – ідеться в повідомленні.

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        Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».


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