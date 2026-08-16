Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших центрів Wildberries – Міноборони

У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку «Коледіно». Це був найбільший за площею склад Wildberries – 250 тисяч м².

Як заявило Міністерство оборони, Україна вивела з ладу сім із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries, заявило Міністерство оборони України 16 серпня.

«У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку «Коледіно». Це був найбільший за площею склад Wildberries – 250 тисяч квадратних метрів», – ідеться в повідомленні.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».